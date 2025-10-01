“Il piano di “pace” di Trump su Gaza? Quello non è un progetto di pace, ma un tentativo di rimpacchettare quelle proposte di controllo su Gaza che sono già state fatte e non sono mai state abbandonate da febbraio di quest’anno. In poche parole si sostituirebbe l’occupazione israeliana con un’occupazione israelo-statunitense“. Così a Dimartedì (La7) Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, commenta il piano approvato da Donald Trump e da Benyamin Netanyahu per porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza.

“Non è così che si assicurano la pace e la stabilità – sottolinea la giurista – ma soprattutto ci rendiamo conto che insulto alla vita e alla dignità umana sia proporre un piano che è assolutamente coloniale, assolutamente contro il diritto internazionale, così come riconfermato dalla Corte di Giustizia che vuole l’autodeterminazione per i palestinesi?”.

E aggiunge: “Si parla di fine dei bombardamenti, ma questo era anche l’accordo che si è raggiunto a gennaio eIsraele tra gennaio e marzo, durante il periodo del cessate il fuoco, ha ammazzato centinaia di persone. È chiaro che gli ostaggi devono essere liberati, ma tutti gli ostaggi: i 50 israeliani e i 10.000 palestinesi detenuti illegalmente da Israele, circa 4.000 senza neanche l’autorizzazione del giudice militare“.

Albanese rintuzza poi sia il conduttore Giovanni Floris, che ha parlato di ritorno a un “ipotetico apartheid” a Gaza, sia il giornalista Massimo Giannini, il quale ha definito gli attivisti della Global Sumud Flotilla “ragazzi che si mobilitano per portare aiuti”. “Non credo che sia corretto parlare dell’apartheid come evento futuro incerto – puntualizza la relatrice Onu – Tra la riva e il mare vige l’apartheid israeliano e l’hanno documentato le Nazioni Unite, organizzazioni non governative palestinesi, ong israeliane, anche 3.500 israeliani, incluso l’ex coordinatore dei servizi segreti protestava contro l’apartheid prima del 7 ottobre. Quindi, per favore, non raccontiamo che non ci fosse”.

E sulla missione Global Sumud Flotilla precisa: “Non riduciamo il senso della spedizione alla consegna di cibo. Non stanno portando solo aiuti, ma stanno sfondando l’assedio“.