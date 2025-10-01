In seguito alla notizia dell’inizio delle operazioni di abbordaggio di Israele alla Global Sumud Flotilla studenti, lavoratori e collettivi si sono dati appuntamento anche a Bologna per scendere in strada a sostegno dell’iniziativa umanitaria. Dopo essersi concentrate in Piazza Maggiore, alcune migliaia di persone si sono mosse in corteo. La manifestazione, promossa dal sindacato Usb e dai centri sociali bolognesi ha prima sfilato sotto il palazzo della Prefettura, per chiedere le dimissioni del Governo guidato da Giorgia Meloni, poi è proseguito per le strade del centro.