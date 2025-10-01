Il mondo FQ

La Flotilla verso Gaza, la testimonianza dalla nave Arci: “Stanno affiancando Alma”

La testimonianza live da una delle barche in navigazione verso Gaza
Continua la missione della Global Sumud Flotilla verso Gaza. Secondo la testimonianza di Margherita Cioppi, attivista a bordo della nave Karma dell’Arci, alcune imbarcazioni, presumibilmente due, israeliane, stanno “affiancando Alma”, una delle barche in navigazione verso la Striscia.

