Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 6:29

L’inviato del Fatto Mantovani racconta la notte della Flotilla: “Azioni di disturbo, ma proseguiamo verso Gaza. Sappiamo come ha intenzione di intercettarci Israele”

di Alessandro Mantovani
Icona dei commenti (0)
Icona dei commenti Commenti

Nello stato di “massima allerta” per la Flotilla, l’inviato del Fatto Alessandro Mantovani, a bordo della Otaria, racconta quanto accaduto nella notte e quel che la spedizione attende di incontrare: “Abbiamo avuto una notte agitata. A partire dalle tre c’è la massima allerta. Sappiamo che le navi militari israeliane sono posizionate poche decine di miglia più avanti, cioè a 100-110 miglia dalle coste della Striscia di Gaza e a partire dalle 03:30 sono stati avvistati piccole imbarcazioni. Si ritiene i militari che hanno girato intorno alle barche che sono in testa, in particolare ad Alma, la barca che guida la Flotilla. Per qualche minuto Alma e credo anche altre barche hanno perso il controllo di Starlink, quindi la rete internet. Non risulta che siano arrivate comunicazioni formali delle forze israeliane che chiedono a qualsiasi titolo di fermarsi. Ma insomma tutti sappiamo che l’intenzione è quella di intercettare le barche (sono 43) una per una e trasferire le persone che sono a bordo diverse centinaia su una nave militare e poi in carcere: qui tutti hanno fatto lunghi training non violenti per cui la consegna assoluta è quella di non reagire a nessuna azione che dovesse essere compiuta dalla Marina o dalla polizia di Israele.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione