Gli attivisti rispondono: "Non commettete un altro crimine di guerra, non interferite con la nostra missione pacifica e non violenta"
Un messaggio radio, presumibilmente da parte dell’Idf, le forze militari israeliane, è stato registrato dalla Global Sumud Flotilla che lo ha diffuso sui propri canali social. “Siete in una zona di guerra. Questo è un tentativo di forzare il blocco navale. Fermeremo la vostra nave e la confischeremo”, avverte una voce. “Siete totalmente responsabili delle vostre azioni”, prosegue. Gli attivisti rispondono, via radio: “Non commettete un altro crimine di guerra, non interferite con la nostra missione pacifica e non violenta”.
