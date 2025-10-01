“Le comunicazioni vanno e vengono, la rete è bloccata”. L’inviato del Fatto Alessandro Mantovani, a bordo della Otaria, racconta in diretta quello che sta succedendo dopo che Israele ha iniziato l’abbordaggio alle barche della Flotilla diretta a Gaza. “Starlink non funziona a tratti, poi ritorna, ma la comunicazione tra le barche è interrotta, è complicato parlarci. Si ha notizia di diverse imbarcazioni, pare 4, che si sono avvicinate ad Alma, capo della Flotilla, e dell’abbordaggio di Sirius, un veliero che era una delle barche della linea di comando, ma è impossibile da confermare in questo momento. Dell’azione militare israeliana sappiamo quello che era stato annunciato: impiego di centinaia di uomini della marina a partire dagli incursori e dalla polizia. La prospettiva sarebbe quella di prendere il controllo di tutte le 43 barche e trasferire le 500 persone a bordo su una nave militare di lì al porto di Ashdod e poi in carcere, dove sarà possibile optare per una dichiarazione che dà accesso all’espulsione immediata o passare per un procedimento giudiziario che dura pochi giorni, che saranno però di più perché sono i corso festività importanti: oggi è lo Yom Kippur“.