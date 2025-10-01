Filippo Ganna si inchina, ancora una volta, ad un monumentale Remco Evenepoel: il jet azzurro ha conquistato la medaglia d’argento nella prova a cronometro valida per gli Europei di ciclismo su strada in corso in Francia, a Drome-Ardeche. Il belga, fresco campione del mondo nella prova contro il tempo in Ruanda, ha dominato anche la crono di 24 km chiudendo con il tempo di 28″26, staccando di 43″ lo specialista Ganna e di oltre un minuto il danese Niklas Larsen, bronzo a 1’08”.

Ganna non delude le attese e sul complicato percorso francese, reso insidioso non solo dalle pendenze ma da un vento sostenuto per tutta la giornata, si conferma il primo degli umani: si mette alle spalle Larsen e anche gli specialisti britannici: Ethan Edward Hayter e il giovane talento Joshua Tarling. Invece Evenepoel in questo momento a cronometro fa un altro sport, come ha dimostrato ai Mondiali quando ha stracciato anche Pogacar.

“Ho fatto la mia gara e sono contento della prestazione. Non pensavo che Remco (Evenepoel, ndr) riuscisse a recuperare le fatiche del mondiale in così poco tempo. E’ stato bravo, ha fatto un tempone, non ho nulla da rimproverarmi”, ha commentato Ganna con l’argento al collo. Il vento ha in parte condizionato la gara: “C’era per tutti ma sicuramente il sottoscritto ha un fisico più imponente degli altri ragazzi saliti sul podio.. va da se che la resistenza è stata maggiore”, ha sottolineato il piemontese.

Il ct Marco Villa stila un bilancio di questo primo giorno dedicato alle cronometro, in cui Federica Venturelli ha vinto la prova a cronometro nella categoria riservata agli Under 23. “Bilancio positivo, con un oro e un argento. Brava Federica e bravo anche Filippo che ha fatto la sua gara, corso con ottimi tempi ma Remco ancora una volta ha fatto l’impresa. Sicuramente il vento non ha aiutato un fisico come il suo, che ha una resistenza all’aria maggiore. Abbiamo provato ad impostare la gara partendo forte, per non far correre Remco in tranquillità, ma il belga ha gestito bene la possibilità di partire per ultimo”, ha spiegato il commissario tecnico.