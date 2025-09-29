“Abbiamo fatto una campagna straordinaria. Sapevamo che le forze in campo erano del tutto sbilanciate: per ogni manifesto nostro ce n’erano dieci degli altri. Tante risorse, tanto potere nazionale, tanto potere regionale, la maggior parte del potere nei comuni. È stata davvero una lotta impari dal punto di vista delle risorse”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra nelle Marche Matteo Ricci in conferenza stampa. “Mi dispiace, avrei voluto darvi una grande soddisfazione oggi. Purtroppo non ci siamo riusciti”, ha aggiunto. “Ovviamente c’è anche amarezza per ciò che mi è successo personalmente: ricevere un avviso di garanzia in piena campagna elettorale ovviamente mi ha colpito profondamente. Mi ha colpito profondamente la strumentalizzazione che c’è stata per almeno un mese sui media, in particolar modo dell’altra parte politica. L’hanno utilizzata fino in fondo e purtroppo qualche effetto l’ha avuto. Nonostante io sia completamente estraneo ai fatti e, sono convinto, ne uscirò completamente. Ma la campagna elettorale è andata così. Bisogna sempre aver rispetto per il lavoro che fa la magistratura, un pò meno per coloro che l’hanno strumentalizzata”, ha concluso