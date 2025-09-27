Il mondo FQ

Tajani si difende: “Critiche per i balli? Solo da chi fa tv a senso unico, Battisti fa parte del pantheon di Forza Italia”

Aver applaudito e ballato lì significava essere pienamente coinvolti nell’avventura ideale, culturale ed emozionale di Lucio Battisti e Mogol, quindi respingiamo le accuse al mittente”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, dal palco di ‘Libertà’, la festa del suo partito a Telese Terme (Benevento), rispondendo a “qualcuno” che “in televisione ieri sera ci ha attaccato per il concerto di Mogol”, organizzato nella prima serata della kermesse azzurra: “Evidentemente a loro ‘Il mio canto libero’ non piace, la libertà piace poco a certi signori che fanno tv a senso unico“. Le immagini dei dirigenti azzurri che ballavano, pubblicate sui social di Tajani, sono state a stretto giro riprese dalla trasmissione di La7 Propaganda. “Noi rivendichiamo con orgoglio di aver organizzato il concerto di Mogol, perché non era un concerto per canzonette, ma per rendere onore a Lucio Battisti che è parte del pantheon di FI”, ha aggiunto Tajani.

