“È stata diffusa la notizia che la componente italiana della Global Sumud Flotilla sta abbandonando le barche, che ripartiranno tra poco da Creta in direzione Gaza. Non è vero. Tuttora ci sono 37 italiani imbarcati, compresi i quattro parlamentari”. È il racconto di questa mattina, sabato 27 settembre, dell’inviato de il Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, che sta seguendo il viaggio della Flotilla. “È vero che una ventina di nostri connazionali hanno abbandonato la missione – ha continuato – chi deve tornare al lavoro e chi ha deciso di farlo dopo gli attacchi che abbiamo subito nella notte tra martedì e mercoledì. Ma non solo, anche per le minacce di Israele e per la comunicazione di grande allarme, con l’invito a tornare a casa, fatta dal nostro ministero degli Esteri e che è stata inviata alle nostre famiglie. Nessun altro governo lo ha fatto in questi termini”.
