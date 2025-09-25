Il mondo FQ

Il leghista in Aula: “Noi mai con Francesca Albanese e con chi semina odio”. L’urlo dalle opposizioni: “Dillo a Vannacci” – Video

Scontro a distanza in Aula tra Lega e opposizioni: costretto a intervenire Rampelli
“Finché c’è Hamas non si può riconoscere la Palestina perché sarebbe un favore ai terroristi”, “non è una scusa”. Lo ha detto Paolo Formentini della Lega dopo l’informativa del ministro Guido Crosetto su Flotilla. “Chi non prende le distanze è complice”, ha aggiunto Formentini, aggiungendo: “non staremo mai con Albanese che semina odio o con la Salis”. Formentini ha poi puntato il dito contro la “campagna di odio”. “Dillo a Vannacci”, gli ha risposto urlando una deputata delle opposizioni, che hanno protestato durante il suo intervento. A quel punto il presidente dell’Aula, Fabio Rampelli ha invitato il centrosinistra a rispettare gli interventi altrui ascoltando in silenzio.

