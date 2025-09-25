Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 13:56

Il presidente cileno Boric all’Onu: “Gaza come l’Olocausto. Vorrei vedere Netanyahu davanti a un tribunale internazionale”

di F. Q.
Icona dei commenti (1)
Il discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York
Icona dei commenti Commenti

Nel suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente cileno Gabriel Boric ha pronunciato parole molto dure nei confronti di Israele e di Netanyahu. E ha accostato ciò che accade a Gaza oggi all’Olocausto. “Odio genera odio, ma noi non dobbiamo fare concessioni alla violenza. Non voglio vedere Netanyahu e la sua famiglia colpiti da un missile. Ma vorrei vedere lui e gli altri responsabili del genocidio a Gaza in un tribunale internazionale”. Il suo discorso è diventato virale sui social

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione