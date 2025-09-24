“La proposta del presidente Meloni non mi convince perché quello che fanno i palestinesi lo devono decidere i palestinesi”. Moni Ovadia, al termine dell’assemblea pubblica indetta dalla rete ‘No Bavaglio’, all’indomani delle manifestazioni in favore della Palestina, commenta così la decisione della maggioranza di una mozione per riconoscere la Palestina, ma a patto di escludere Hamas dal governo di Gaza . “La storia del terrorismo mi sembra il trucchetto per non andare avanti. Certo che gli ostaggi devono essere liberati, ma si riconosca lo Stato di Palestina senza se e senza ma, facendo sanzioni ad Israele affinché si ritiri da tutte le terre non sue, altrimenti sono solo chiacchiere”. Per Ovadia “l’esempio a cui guardare è il governo spagnolo – perché – Sanchez in questo momento da la linea all’Europa con decisioni nette, coraggiose, riferite al diritto internazionale, anche rispetto alla Global Sumud Flotilla. Quello è un modo di governare: l’orgoglio di essere nella linea della giustizia per tutti gli uomini – e conclude, sottolineando come l’ultimo annuncio del premier spagnolo – mostra la strada, quello è fare politica – ovvero – trasformare i contesti in cui si opera e non accordarsi davanti all’imperatore che dice una parola e tutti appecoronati come un cameriere di di corte”