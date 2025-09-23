Il corteo diha bloccato le strade ieri sera acostringendo il presidente francese– all’uscita dall’Assemblea generale dell’Onu dopo aver riconosciuto lo Stato palestinese – a scendere dalla sua auto e proseguire a piedi per circa. Dopo che un poliziotto gli ha spiegato la situazione, il presidente francese ha chiamato Trump dal suo cellulare: “Sai cosa? In questo momento sto aspettando per strada perché“.La scena è stata ripresa da un giornalista del media online. Percorrendo le strade a piedi, Macron è stato fermato da alcuni passanti per un selfie, tra questi un uomo che lo ha baciato sulla testa. “Va bene, va bene, ragazzi”, ha detto il presidente rassicurando la sua scorta.