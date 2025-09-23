Il mondo FQ

New York, anche Macron bloccato in strada per il corteo di Trump. E lui chiama il presidente Usa: “Mi liberi la strada?”

Il corteo di Donald Trump ha bloccato le strade ieri sera a New York costringendo il presidente francese Emmanuel Macron – all’uscita dall’Assemblea generale dell’Onu dopo aver riconosciuto lo Stato palestinese – a scendere dalla sua auto e proseguire a piedi per circa 30 minuti. Dopo che un poliziotto gli ha spiegato la situazione, il presidente francese ha chiamato Trump dal suo cellulare: “Sai cosa? In questo momento sto aspettando per strada perché è tutto bloccato a causa tua“.
La scena è stata ripresa da un giornalista del media online Brut. Percorrendo le strade a piedi, Macron è stato fermato da alcuni passanti per un selfie, tra questi un uomo che lo ha baciato sulla testa. “Va bene, va bene, ragazzi”, ha detto il presidente rassicurando la sua scorta.

