Il ramo americano di TikTok passerà in mano ai vertici di alcune grandi imprese statunitensi. Donald Trump ha dichiarato alla Fox News che il consorzio che dovrebbe acquistare il popolare social negli Stati Uniti comprenderà il magnate dei media conservatori Rupert Murdoch e suo figlio Lachlan, il presidente esecutivo dell’impresa tecnologica Oracle Larry Ellison e Michael Dell, numerouno dell’azienda informatica Dell. Il presidente Usa aveva annunciato a metà settembre di aver raggiunto un accordo preliminare con il leader cinese Xi Jinping. L’obiettivo? Evitare il “TikTok ban”, il blocco del social negli States previsto da una legge sostenuta da democratici e repubblicani ma non ancora messa in atto.

La Casa Bianca ha fatto sapere che l’accordo in fase di definizione garantirà alle aziende statunitensi il controllo dell’algoritmo che alimenta il feed video dell’app. In particolare, responsabile dei dati e della sicurezza dell’app sarà il gigante tecnologico Oracle. Una questione centrale nel braccio di ferro tra Washington e Pechino era proprio stabilire a chi affidare le redini dell’algoritmo. Agli americani verrà poi riservata la maggioranza dei seggi nel consiglio di amministrazione che supervisiona le operazioni dell’applicazione negli Stati Uniti.

In questo modo si eviterebbe l’oscuramento della piattaforma. Una legge bipartisan del 2024, confermata dalla Corte Suprema, obbliga infatti l’azienda cinese ByteDance a vendere la piattaforma di cui è proprietaria a una società statunitense o a incorrere in pesanti sanzioni. La sua entrata in vigore era prevista per gennaio 2025, ma Trump ha ripetutamente firmato ordini esecutivi che hanno permesso a TikTok di continuare a operare in Usa. Il tycoon, cercando di guadagnare tempo per negoziare un accordo, aveva fissato come termine definitivo il 17 settembre del 2025. Alla base dell’ipotesi di “TikTok ban” c’è la paura che il social venga utilizzato dal governo cinese per accedere ai dati degli iscritti e per influire sull’opinione pubblica statunitense.