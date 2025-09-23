Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:27

Fino a 150 chiamate al giorno, 39enne arrestato a Milano per stalking alla ex compagna

di F. Q.
L'uomo cercava continuamente un contatto con l'ex pedinandola e presentandosi sotto casa e sul luogo di lavoro. Ad agosto il questore di Milano aveva emesso un provvedimento di ammonimento
Fino a 150 chiamate al giorno, 39enne arrestato a Milano per stalking alla ex compagna
Icona dei commenti Commenti

Era già stato ammonito dal questore di Milano ed era indagato per stalking. Ma l’uomo ha continuato a perseguitare la ex, pedinandola sia a casa che al lavoro e chiamandola fino a 150 volte al giorno. Con l’ultimo tentativo di avvicinare nuovamente la donna, il 39enne è stato arrestato in flagranza differita per atti persecutori. Non accettava la fine della relazione con la vittima e aveva iniziato a tormentarla. I messaggi e le chiamate erano incessanti.

Ad agosto, a causa dell’aumento dei comportamenti ossessivi, il questore di Milano aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento. Misura prontamente trasgredita dall’uomo. Il 39enne ha continuato a contattare la ex fidanzata, anche in ore notturne. Poi, nella notte tra sabato e domenica l’ultimo tentativo, a cui è seguito l‘arresto lunedì 15 settembre, in zona viale Papiniano, e la sua reclusione nel carcere di San Vittore.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione