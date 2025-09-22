“Ho un messaggio chiaro per quei leader che riconoscono uno Stato palestinese dopo l’orribile massacro del 7 ottobre: state offrendo un’enorme ricompensa al terrorismo”. Ma “non accadrà, non si realizzerà, non verrà istituito uno Stato palestinese a ovest del fiume Giordano”. Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un video messaggio. Il primo ministro ha rivendicato che sotto la sua leadership, Israele “ha raddoppiato gli insediamenti ebraici in Giudea e Samaria e continueremo su questa strada”. Poi ha aggiunto: “La risposta al tentativo di imporci uno Stato terrorista nel cuore della nostra terra sarà data dopo il mio ritorno dagli Stati Uniti”, mentre Gran Bretagna (Regno Unito), Australia e Canada hanno dichiarato il loro riconoscimento di uno Stato palestinese, in un cambiamento coordinato e epocale rispetto a decenni di politica estera occidentale.
