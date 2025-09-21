Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 16:57

Il Regno Unito riconosce lo Stato di Palestina, l’annuncio di Starmer: “Le persone meritano di vivere in pace”

di F. Q.
Icona dei commenti (46)
L'annuncio del primo ministro britannico
Icona dei commenti Commenti

“Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina”. Lo ha annunciato il premier britannico Keir Starmer su X. “Persone comuni, israeliani e palestinesi, meritano di vivere in pace, per cercare di ricostruire le loro vite libere da violenza e sofferenze”, ha spiegato Starmer

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione