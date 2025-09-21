“Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina”. Lo ha annunciato il premier britannico Keir Starmer su X. “Persone comuni, israeliani e palestinesi, meritano di vivere in pace, per cercare di ricostruire le loro vite libere da violenza e sofferenze”, ha spiegato Starmer