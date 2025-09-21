Due ragazze di 21 anni sono morte nella tarda serata di ieri, sabato 20 settembre, a Brivio, dopo essere state investite da un veicolo mentre camminavano sul ciglio della strada. Le vittime sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani, con loro c’era una terza amica, di 20 anni, che è riuscita a scampare alla tragedia ed è stata trovata dai soccorritori sotto choc ma illesa.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto poco prima delle 22 in via per Airuno, sulla strada provinciale: le tre amiche avevano appena parcheggiato la loro auto nella zona della palestra locale e si stavano dirigendo a piedi verso l’area della festa del paese, uno degli eventi più frequentati della Brianza lecchese in questo periodo, dove era in corso un concerto. Mentre camminavano sul ciglio della strada, sono state travolte alle spalle da un veicolo, descritto da alcune fonti come un’auto e da altre come un furgone, condotto da un uomo di 34 anni. Il mezzo investitore avrebbe forse cercato di evitare un altro mezzo, prima di finire contro una vettura e le ragazze, vicino all’intersezione con un’altra strada. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo alle due 21enni, che sono morte sul colpo.



Immediato è scattato l‘allarme. Sul posto sono confluite due ambulanze della Croce Rossa di Olgiate, un’automedica e si è alzato in volo anche l’elicottero di Areu da Como. Purtroppo, i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due giovani. Sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Merate per effettuare i rilievi e avviare le indagini. La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e di ricostruzione dell’accaduto.Il conducente del mezzo investitore, un trentenne a quanto risulta di origini straniere, in base a quanto si è potuto apprendere, è stato arrestato dopo i primi esami volti a stabilire il suo stato psicofisico mentre era alla guida. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. Le indagini, coordinate dalla Procura, dovranno ora chiarire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente.