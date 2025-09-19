Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 9:31

Trentino, orsa trovata morta in val di Sole: ancora non chiare le cause del decesso. I precedenti

di F. Q.
Alcuni escursionisti hanno trovato la carcassa dell'animale adulto: gli esami sono affidati all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
Trentino, orsa trovata morta in val di Sole: ancora non chiare le cause del decesso. I precedenti
Icona dei commenti Commenti

Un’orsa è stata trovata morta da alcuni escursionisti in bassa val di Sole, in Trentino. Secondo il Corpo forestale, intervenuto per il recupero dell’animale, si tratterebbe di un esemplare adulto. La Provincia di Trento comunica che il cadavere dell’orsa sarà affidato all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie: ora spetterà agli esami di laboratorio dare un’identità al plantigrado e scoprire le cause del decesso. Anche perché, proprio nel corso di quest’estate, il Tribunale di Trento ha respinto la richiesta di archiviazione per la morte dell’orsa F36, per cui sono indagati due cacciatori. Mentre sempre nel luglio scorso ha ordinato la riapertura delle indagini per la morte dell’orso M62 e di un altro cucciolo ignoto.

In Trentino il problema della presenza massiccia degli orsi è esploso ormai da oltre due anni: ad aprile 2023 il runner 26enne Andrea Papi è stato ucciso dall’orsa JJ4 mentre stava semplicemente correndo lungo un sentiero a bassa quota. JJ4 è stata sta trasferita in Germania sempre questa estate, dopo una lunga detenzione. Nel 2024 invece due orsi, KJ1 e M91, sono stati uccisi su decreto di abbattimento firmato dalla Provincia Autonoma di Trento.

Diversi i casi, invece, degli orsi F36 e M62, entrambi trovati morti nei boschi ad aprile e settembre 2023, dopo l’uccisione di Papi. Nel caso dell’orsa, ci sono due cacciatori trentini indagati per uccisione di animale: le analisi hanno evidenziato tracce di piombo sul corpo, confermando la morte per arma da fuoco. F36 era destinataria di un’ordinanza di cattura, ma non di abbattimento (quella era stata sospesa dal Tar). L’orso M62 era stato invece ritrovato morto ad aprile insieme a un cucciolo. In quel caso dalle indagini non erano emersi indizi. Pochi mesi fa però il tribunale di Trento ha voluto vederci chiaro, disponendo ulteriori approfondimenti.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione