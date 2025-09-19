Un’orsa è stata trovata morta da alcuni escursionisti in bassa val di Sole, in Trentino. Secondo il Corpo forestale, intervenuto per il recupero dell’animale, si tratterebbe di un esemplare adulto. La Provincia di Trento comunica che il cadavere dell’orsa sarà affidato all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie: ora spetterà agli esami di laboratorio dare un’identità al plantigrado e scoprire le cause del decesso. Anche perché, proprio nel corso di quest’estate, il Tribunale di Trento ha respinto la richiesta di archiviazione per la morte dell’orsa F36, per cui sono indagati due cacciatori. Mentre sempre nel luglio scorso ha ordinato la riapertura delle indagini per la morte dell’orso M62 e di un altro cucciolo ignoto.

In Trentino il problema della presenza massiccia degli orsi è esploso ormai da oltre due anni: ad aprile 2023 il runner 26enne Andrea Papi è stato ucciso dall’orsa JJ4 mentre stava semplicemente correndo lungo un sentiero a bassa quota. JJ4 è stata sta trasferita in Germania sempre questa estate, dopo una lunga detenzione. Nel 2024 invece due orsi, KJ1 e M91, sono stati uccisi su decreto di abbattimento firmato dalla Provincia Autonoma di Trento.

Diversi i casi, invece, degli orsi F36 e M62, entrambi trovati morti nei boschi ad aprile e settembre 2023, dopo l’uccisione di Papi. Nel caso dell’orsa, ci sono due cacciatori trentini indagati per uccisione di animale: le analisi hanno evidenziato tracce di piombo sul corpo, confermando la morte per arma da fuoco. F36 era destinataria di un’ordinanza di cattura, ma non di abbattimento (quella era stata sospesa dal Tar). L’orso M62 era stato invece ritrovato morto ad aprile insieme a un cucciolo. In quel caso dalle indagini non erano emersi indizi. Pochi mesi fa però il tribunale di Trento ha voluto vederci chiaro, disponendo ulteriori approfondimenti.