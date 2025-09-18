Ha raccontato di essere arrivato in Russia come turista, per partecipare ad alcune gare di mezzofondo, prima di essere ingannato dal suo referente, aver firmato un modulo in cirillico ed essere stato costretto ad arruolarsi nell’esercito russo. È la storia di un keniano identificato solo come Evans, catturato dall’esercito ucraino nei pressi di Kharkiv, dopo essersi arreso. Il sito Kenyans ha riportato le sue parole: “Mi sono arruolato nell’esercito russo senza sapere di essere stato reclutato. Quando mancava un giorno al mio ritorno, l’uomo che mi aveva accolto mi ha chiesto cosa ne pensassi della Russia e io ho risposto che mi era piaciuta”. Con la promessa di rinnovare il visto e di un lavoro, l’atleta è stato addestrato per pochi giorni e poi mandato al fronte.

In un video condiviso dal Kyiv Independent, Evans ha raccontato che, al suo arrivo in Russia, un uomo non identificato si è offerto di ospitarlo. Dopo circa due settimane, l’uomo gli ha offerto un lavoro e gli ha portato dei documenti da firmare, solo dopo ha scoperto di esser stato arruolato nell’esercito russo. “Non sapevo di essere stato arruolato perché non sono mai stato nell’esercito e non ho mai voluto un lavoro militare”, ha dichiarato.

Evans ha rivelato che, dopo aver firmato i documenti, l’uomo gli ha tolto i documenti di viaggio e d’identità, oltre al telefono. Pochi istanti dopo, altre persone si sono avvicinate a lui e lo hanno portato via. “Dopo aver firmato, ha preso il mio passaporto e il mio telefono, dicendo che me li avrebbe restituiti dopo. Successivamente altre persone sono venute a prendermi, dicendomi di salire in macchina”, ha rivelato.

Evans ha affermato di essere stato portato in un centro di addestramento militare, dove ha seguito l’addestramento di base prima di essere trasferito al campo militare principale. Ha descritto quel luogo come un posto molto caotico. La sua cattura arriva in un momento in cui circolano voci secondo cui la Russia recluterebbe africani ignari con la promessa di un lavoro, per poi inviarli nei campi militari e successivamente in prima linea. La Russia ha sempre negato queste accuse.