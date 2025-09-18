Mandato d’arresto per Douglas Costa: il Sidney Fc risolve il contratto. Cosa è successo all’esterno brasiliano

L'attaccante è finito nei guai per il mancato pagamento degli alimenti che gli ha causato un debito da 492.965,29 reais, vale a dire circa 80mila euro non versati

Douglas Costa ha ricevuto un mandato d’arresto dal tribunale di Porto Alegre. L’esterno brasiliano – che ha giocato anche in Italia con la maglia della Juventus – è finito nei guai a causa dei mancati pagamenti degli alimenti e per un debito molto grande accumulato. Si tratta dello stesso reato che aveva commesso anche due anni fa quando giocava in MLS con i Los Angeles Galaxy. E per questo motivo il Sidney Fc – club con il quale Douglas Costa gioca da diversi mesi – ha deciso di risolvere il suo contratto.

Secondo quanto riportato da globoesporte.com l’attaccate è stato arrestato in Brasile e non è riuscito a tornare in Australia per poter continuare a giocare con la sua squadra. Da qui nasce la decisione di risolvere il suo contratto dopo sole 25 presenze. Nessun infortunio, nessuna squalifica: Douglas Costa si ritrova adesso impossibilitato a giocare a causa di un fermo arrivato per il mancato pagamento degli alimenti che gli ha causato un debito da 492.965,29 reais, vale a dire circa 80mila euro non versati. Douglas Costa era già stato arrestato nel 2023 per non aver versato il mantenimento per i suoi figli. In quel caso però il tribunale non aveva dato alcun dettaglio per motivi di riservatezza, considerando che nella vicenda sono coinvolti anche minori.

Trenta giorni di carcere che gli sono costati anche la risoluzione contrattuale con il Sidney Fc, che con una nota ufficiale ha reso nota la decisione: “Il Sydney FC ha rescisso il contratto di Douglas Costa per mutuo consenso, con l’impossibilità del giocatore di recarsi in Australia. Problemi legali e personali in corso nel suo Paese d’origine hanno impedito al brasiliano di partire”.

“Voglio ringraziare il Sydney Fc per avermi dato l’opportunità di giocare in Australia: è stato un anno incredibile con la maglia celeste. Mi dispiace non poter tornare in questo momento a causa di problemi che devo risolvere a casa, ma ricorderò sempre con affetto il mio periodo a Sydney. Ai soci e ai tifosi, grazie di cuore per il sostegno che avete dato a me e alla squadra. Giocare davanti a voi è stato molto speciale e non lo dimenticherò mai”, ha invece ringraziato il calciatore.