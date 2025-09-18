Regionali, tre “impresentabili” nelle liste di Lega, Forza Italia e Udc: sono a processo per bancarotta fraudolenta

Sono tre i candidati “impresentabili” individuati dalla Commissione parlamentare Antimafia nelle liste per le Regionali in Valle d’Aosta e nelle Marche, le prime elezioni in programma nella tornata d’autunno (si vota rispettivamente il 28 e il 28/29 settembre). A comunicare l’esito delle verifiche è stata la presidente dell’organismo, Chiara Colosimo, in apertura della seduta di giovedì: in Valle d’Aosta viola il Codice di autoregolamentazione le candidatura di Paolo Bernardi per la Lega, nelle Marche quelle di Jessica Marcozzi per Forza Italia e di Armando Bruni per l’Udc. Tutti e tre sono imputati in primo grado per bancarotta fraudolenta: il processo a carico di Bernardi è in corso a Varese, quelli per i due candidati marchigiani a Fermo.

Il Codice di autoregolamentazione dell’Antimafia non impedisce le candidature, ma segnala l’inopportunità: si applica agli imputati e ai condannati, anche solo in primo grado, per reati di criminalità organizzata, contro la pubblica amministrazione, di estorsione ed usura, di traffico di sostanze stupefacenti, di traffico illecito di rifiuti, bancarotta e altre gravi condotte. Si applica a tutti i tipi di elezioni, dalle Europee alle circoscrizionali.