12:57

Bloccata sul balcone, cerca di rientrare salendo sul cornicione: 32enne precipita nel vuoto

La donna ha cercato di rientrare in casa, dove era rimasto da solo il figlio di 3 anni, passando dal cornicione dopo essere rimasta bloccata sul balcone. È in gravi condizioni dopo la caduta
Stava cercando di rientrare in casa dal figlio di 3 anni passando dal cornicione, dopo essere rimasta bloccata sul balcone. Ma perde l’equilibrio e precipita giù. È successo il 15 settembre a Oria, in provincia di Brindisi, dove una donna di 32 anni è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni dopo la caduta. Ha riportato diversi traumi sul corpo ed è in prognosi riservata.

La donna, cosciente all’arrivo dei soccorsi, ha racconta la dinamica dell’accaduto spiegando di essere rimasta accidentalmente bloccata sul balcone dell’abitazione. A quel punto è salita sul cornicione per cercare di rientrare in casa, dove era rimasto da solo il figlio di 3 anni.

La 32enne ha però perso l’equilibrio cadendo rovinosamente su un cortile interno. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco, che hanno aperto la porta dell’abitazione, e dei sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza in ospedale la donna gravemente ferita. Ora si trova ricoverata al reparto di rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi.

