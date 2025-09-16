Tre vittorie su tre in Serie A, nove punti e una vittoria – l’ultima – per 4-3 contro l’Inter al termine di una rimonta pazzesca. La Juventus arriva come meglio non poteva all’esordio in Champions League 2025/26 contro il Borussia Dortmund allo Juventus Stadium. Partire con il piede giusto è fondamentale – soprattutto contro una squadra di livello simile – e per questo motivo Igor Tudor schiera il miglior undici a disposizione, con un tridente inedito in questa stagione: Jonathan David punta centrale, Kenan Yildiz e Lois Openda alle sue spalle. Tre giocatori molto offensivi per avere il massimo della qualità negli ultimi trenta metri.

Non ci sarà dal primo minuto Dusan Vlahovic, che dopo la titolarità contro l’Inter, si accomoderà in panchina, pronto a dare una mano a partita in corso e fare staffetta con David. L’allenatore croato sembra aver scelto, anche se McKennie scalpita per un posto sulla trequarti al posto di Openda. L’attaccante belga è però entrato con grande voglia e concentrazione nel big match dell’ultimo weekend di Serie A e ha convinto Tudor a dargli fiducia. L’altra novità riguarda il ritorno da titolare di Andrea Cambiaso a sinistra, proprio dove aveva giocato McKennie in campionato. Non si tocca la difesa, con il trio composto da Gatti, Bremer e Kelly.

Una Juventus più “europea”

Dopo l’eliminazione contro il PSV della passata stagione, l’obiettivo minimo della squadra di Tudor sarà quella di raggiungere gli ottavi di finale. O arrivando tra le prime otto o tramite quei playoff che lo scorso anno furono fatali. Rispetto alla Juve 2024/25, quella attuale è più “europea”, avendo aggiunto giocatori che hanno già esperienza importante nella competizione. A partire da Jonathan David ed Edon Zhegrova (che però è ancora ai box per infortunio). L’attaccante canadese ha già raccolto 18 presenze totali in Champions, con 10 gol complessivi, di cui 7 nella passata edizione. Il duo ex Lille lo scorso anno ha fatto vedere ottime cose in Europa, anche contro la Juventus: nel match finito 1-1 durante la fase a girone unico a segnare fu proprio David su assist del compagno kosovaro.

In attacco è arrivato anche Lois Openda, che ha giocato la Champions League negli ultimi due anni con la maglia del Lipsia (dopo aver disputato 9 partite con il Brugge tra il 2018 e il 2020). Il belga ha segnato 5 gol totali in Champions con la maglia del club tedesco. Altro innesto con un passato europeo importante è Joao Mario, che ha collezionato 19 presenze totali dal 2020 al 2024 con la maglia del Porto. Esperienza a disposizione quindi per Igor Tudor, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Non pensiamo adesso a dove possiamo arrivare, ci dobbiamo focalizzare soltanto sulla prossima sfida che è quella contro un’avversaria di livello altissimo. In Champions League ogni partita è complicata perché si affrontano le migliori squadre d’Europa. È un privilegio giocare questa competizione, per i giocatori e per me”.

I precedenti e le avversarie della Juventus in Champions

Sarà una partita che rievoca recenti bei ricordi, ma anche altri non piacevoli ai bianconeri. La Juventus ha infatti sfidato il Borussia Dortmund per l’ultima volta in Champions League nel 2015, agli ottavi di finale, vincendo sia all’andata per 2-1, che al ritorno per 0-3 con una netta affermazione. La stessa squadra che poi perse per 3-1 in finale contro il Barcellona. La sfida contro i gialloneri rimanda però anche al più lontano 1997, quando i due club si incontrarono in finale e ad avere la meglio fu proprio il BVB per 3-1. Nel complesso, le due squadre si sono affrontate nove volte: sei le vittorie del club italiano, un pareggio, due sconfitte.

Questo sarà però già un crocevia fondamentale per i bianconeri, che dopo i tedeschi, affronteranno in ordine Villarreal e Real Madrid in trasferta, Sporting in casa, Bodo/Glimt in trasferta, Pafos e Benfica allo Juventus Stadium, Monaco fuori casa all’ultima. Un cammino alla portata della formazione allenata da Tudor, che lo scorso anno si piazzò in ventesima posizione su 36 squadre, venendo poi eliminata dal PSV ai playoff.

Juventus-Borussia Dortmund, l’orario e la diretta tv-streaming

Juventus-Borussia Dortmund si gioca oggi, martedì 16 settembre, alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino. Il primo match dei bianconeri nella Champions League 2025/26 viene trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) e in diretta streaming su Now. La partita è visibile in streaming anche su Sky Go. Juve-Borussia quindi è visibile solo tramite abbonamento, non è prevista una diretta in chiaro.