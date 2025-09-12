Regionali Marche, il sondaggio Ipsos: Acquaroli in vantaggio col 50,1%, Ricci fermo al 44,8

Se si votasse oggi, il governatore di centrodestra Francesco Acquaroli verrebbe rieletto alla guida delle Marche col 50,1% dei voti, superando il candidato del “campo largo” di centrosinistra, l’europarlamentare Pd ed ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, fermo al 44,8. A dirlo è un sondaggio realizzato da Ipsos, la società di Nando Pagnoncelli, pubblicato sul Corriere della sera in vista del voto del 28 e 29 settembre, uno degli appuntamenti più importanti della tornata di Regionali d’autunno. Secondo la rilevazione, Fratelli d’Italia diventerebbe il primo partito nel nuovo Consiglio regionale con il 25%, sorpassando il Pd al 21,6. Terza piazza per Forza Italia al 7,3, mentre Alleanza Verdi e Sinistra (6,9) è stimata sopra il M5s (6,5). Otterrebbe appena il 5,9%, invece, la Lega, che alle ultime Regionali, nel 2020, aveva il 22,4%.

In generale, la coalizione di centrodestra otterrebbe il 49,9% dei voti, lo 0,2% meno di Acquaroli, mentre il centrodestra arriverebbe al 45%, due decimali in più di Ricci. Il voto disgiunto (assegnato a un candidato presidente e a una lista di un altro schieramento) premierebbe quindi il governatore uscente, mentre penalizzerebbe leggermente lo sfidante dem, azzoppato mediaticamente dalla notizia dell’inchiesta a suo carico per la gestione degli affidi comunali quando era sindaco. Secondo il sondaggio Ipsos, l’amministrazione di Acquaroli è giudicata positivamente dal 57% degli intervistati (tra cui anche un 35% di elettori di Ricci).