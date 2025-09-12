Il tecnico spagnolo non ha partecipato alla seduta dopo la sosta per le nazionali e non andrà in panchina contro il Lens: a sostituirlo sarà il vice Rafel Pol

Terminata la sosta per le nazionali, i club sono tornati al lavoro per preparare la prossima giornata dei rispettivi campionati europei. Tra questi c’è anche il Psg, ma senza tre delle sue stelle: assenti per infortunio non solo i due talenti Ousmane Dembelé e Desirée Doué, ma anche l’allenatore Luis Enrique. Il tecnico spagnolo infatti è caduto in bicicletta – sua grande passione – qualche giorno fa e si è sottoposto a un intervento chirurgico in Spagna a una clavicola, fratturata dopo l’incidente.

Caduta che ha così impedito a Luis Enrique di allenare la squadra al rientro dopo la sosta delle nazionali e che gli impedirà di andare in panchina nella prossima sfida di Ligue 1 contro il Lens che si giocherà domenica 14 settembre, alle 17:15, al Parc des Princes. In dubbio anche la sua presenza per il match di Champions League di tre giorni dopo, mercoledì 17 settembre, contro l’Atalanta nell’esordio europeo del club parigino. A guidare sia la seduta di allenamento che la squadra nella partita contro il Lens, sarà il suo vice Rafel Pol.

Pol è uno dei suoi più stretti e fidati collaboratori. I due si conoscono da diversi anni, da quando Pol, oggi 38enne, svolgeva il ruolo di preparatore atletico. Diverse le esperienze condivise, tra cui anche quella a Roma, sulla panchina giallorossa. Poi, dal 2022, Rafel Pol è diventato il vice di Luis Enrique, prima del trasferimento al PSG, dove i due hanno condiviso diversi successi, tra cui quello in finale di Champions League a Monaco di Baviera contro l’Inter per 5-0, che ha regalato il Triplete alla formazione parigina.