Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 16:58

Luis Enrique cade in bici e si opera: il Psg senza di lui in Ligue 1, come sta il tecnico spagnolo

di F. Q.
Il tecnico spagnolo non ha partecipato alla seduta dopo la sosta per le nazionali e non andrà in panchina contro il Lens: a sostituirlo sarà il vice Rafel Pol
Luis Enrique cade in bici e si opera: il Psg senza di lui in Ligue 1, come sta il tecnico spagnolo
Icona dei commenti Commenti

Terminata la sosta per le nazionali, i club sono tornati al lavoro per preparare la prossima giornata dei rispettivi campionati europei. Tra questi c’è anche il Psg, ma senza tre delle sue stelle: assenti per infortunio non solo i due talenti Ousmane Dembelé e Desirée Doué, ma anche l’allenatore Luis Enrique. Il tecnico spagnolo infatti è caduto in bicicletta – sua grande passione – qualche giorno fa e si è sottoposto a un intervento chirurgico in Spagna a una clavicola, fratturata dopo l’incidente.

Caduta che ha così impedito a Luis Enrique di allenare la squadra al rientro dopo la sosta delle nazionali e che gli impedirà di andare in panchina nella prossima sfida di Ligue 1 contro il Lens che si giocherà domenica 14 settembre, alle 17:15, al Parc des Princes. In dubbio anche la sua presenza per il match di Champions League di tre giorni dopo, mercoledì 17 settembre, contro l’Atalanta nell’esordio europeo del club parigino. A guidare sia la seduta di allenamento che la squadra nella partita contro il Lens, sarà il suo vice Rafel Pol.

Pol è uno dei suoi più stretti e fidati collaboratori. I due si conoscono da diversi anni, da quando Pol, oggi 38enne, svolgeva il ruolo di preparatore atletico. Diverse le esperienze condivise, tra cui anche quella a Roma, sulla panchina giallorossa. Poi, dal 2022, Rafel Pol è diventato il vice di Luis Enrique, prima del trasferimento al PSG, dove i due hanno condiviso diversi successi, tra cui quello in finale di Champions League a Monaco di Baviera contro l’Inter per 5-0, che ha regalato il Triplete alla formazione parigina.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione