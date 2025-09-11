L’Italia fa il bis alla Vuelta: dopo Pellizzari, un super Ganna trionfa nella crono accorciata per timore delle proteste pro Palestina

L'azzurro, favorito, ha centrato l'obiettivo correndo la tappa in 13', con un'ottima ultima frazione: è il secondo successo in Spagna dopo quello del 2023

Due vittorie in due giorni. L’Italia del ciclismo protagonista alla Vuelta di Spagna prima con Giulio Pellizzari, vincitore di tappa di mercoledì 10 settembre, oggi con Filippo Ganna, che è riuscito a imporsi nella cronometro individuale con partenza e arrivo a Valladolid di 12,2 chilometri. Una tappa accorciata dall’organizzazione di 15 km, per timore delle tantissime proteste pro Palestina che stanno caratterizzando la gara ciclistica tra le più importanti al mondo, insieme a Giro d’Italia e Tour de France.

A sfruttare l’anomala situazione è stato il vice campione del mondo e olimpico in carica che, da favorito, ha centrato l’obiettivo. L’italiano della Ineos Grenadiers ha conquistato una vittoria importante (la seconda alla Vuelta dopo quella del 2023, la nona in un grande giro, di cui sette al Giro d’Italia), chiudendo la prova in 13 minuti esatti a 56.2 km/h di media, con l’ultimo tratto percorso a oltre 60 km/h. Per Ganna è la 36esima vittoria da professionista: 28 di queste sono arrivate a cronometro.

Dopo l’ufficialità della vittoria, Ganna ha commentato così il successo: “Nella prima parte non ho trovato il giusto ritmo, nella seconda invece ho spinto il più possibile. Sono molto contento, questa settimana è stata davvero buona per la squadra. Non è stato facile ritrovare la condizione in bici dopo il ritiro al Tour, in questa Vuelta ho sofferto molto sulle salite. Dopo infortuni e malattie, sono davvero felice”. Nell’ultimo Tour de France infatti Ganna – sfortunatissimo – si è dovuto ritirare per una caduta che gli ha causato una commozione celebrale durante la prima tappa.

Un trionfo ottenuto per un soffio: alle sue spalle infatti si è piazzato Jay Vine, a soli nove decimi di secondo. Terza posizione per Joao Almeida, che ha guadagnato 10 secondi sul rivale diretto Jonas Vingegaard per la classifica generale: ora il distacco è di 40″.

La top 10 della diciottesima tappa alla Vuelta

1) Filippo Ganna in 13’00”

2) Jay Vine +1”

3) Joao Almeida +8”

4) Bruno Armirail +10”

5) Ivo Oliveira +11”

6) Stefan Kung +12”

7) Kelland O’Brien +15”

8) Alec Segaert +16”

9) Jonas Vingegaard +18”

10) Dan Hoole +19”