Il nuovo murales dello street artist britannico Banksy è stato cancellato dal muro della Royal Courts of Justice di Londra. L’opera, che raffigurava un giudice che brandiva un martelletto su un manifestante a terra con un cartello sporco di sangue, denunciava la repressione delle proteste nel Regno Unito. Il Good Law Project, che ha ripreso mentre il murales veniva cancellato, ha scritto in un post su X: “La corte sta cancellando il murale di Banksy proprio come sta cancellando il nostro diritto di protestare”.