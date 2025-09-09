L’Ordine dei giornalisti del Lazio insieme a diverse associazioni, come Articolo 21 e Rete #NoBavaglio, hanno letto i nomi dei 289 colleghi che nella Striscia di Gaza hanno perso la vita, per mano dell’esercito israeliano, dal 7 ottobre a oggi. “In questo momento a Gaza si sta tentando di far scendere il buio – spiega Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e promotore dell’iniziativa – noi vogliamo mantenere accese le luci e vogliamo che un presidio di giornalisti internazionali possa entrare.” In piazza anche diversi politici, come Nicola Fratoianni di Avs e Filippo Sensi del Partito democratico, ma anche persone del mondo dello spettacolo, come l’attore Leo Gullotta. Ai piedi del palco, dal quale sono stati letti i nomi dei colleghi uccisi, sono stati esposti diversi striscioni tra cui le foto dei reporter con delle macchie di vernice color sangue.