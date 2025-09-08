Consulente bancario scompare con 20 milioni di euro: era appena andato in pensione

L'uomo di 60anni ha truffato decine di imprenditori e risparmiatori locali. Al lavoro la Procura e la Gdf per quantificare la somma e ricostruire il percorso del denaro

Un piano lungo anni, un sistema sofisticato per raggirare i clienti della banca. Un consulente bancario di 60 anni, attivo a Bolzano, è sparito nel nulla con 20 milioni di euro sottratti ai propri clienti. L’uomo risulta irreperibile dal 13 dicembre scorso, quando è andato in pensionamento anticipato. Come riporta il Corriere, la scoperta è avvenuta quasi per caso, quando alcuni clienti hanno chiesto delucidazioni di alcuni movimenti dubbi sul proprio conto corrente. Si è così creato un effetto domino che ha coinvolto diversi imprenditori locali e risparmiatori altoatesini.

Il meccanismo della truffa era tanto facile quanto efficace. L’uomo – considerato da tutta la comunità locale un professionista affidabile – proponeva ai clienti investimenti apparentemente sicuri e redditizi, fornendo documentazione falsificata che attestava operazioni inesistenti. Le somme versate dai risparmiatori venivano, quindi, dirottate verso destinazioni ignote, mentre ai clienti rimanevano solo carte prive di qualsiasi valore. La truffa è continuata per anni, proprio per l’ottimo rapporto che il consulente si era creato con i clienti. Le false rendicontazioni e le operazioni fittizie hanno lentamente prosciugato i conti.

La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo d’indagine mentre la Guardia di Finanza sta lavorando per quantificare con precisione l’entità dei danni e ricostruire il percorso del denaro sottratto. Il timore più grande è che i soldi possano essere stati trasferiti all’estero o nascosti attraverso canali difficilmente tracciabili. Alcune fonti dicono che il consulente si trovi all’estero con la compagna. Dal momento del pensionamento l’uomo è sparito nel nulla, interrompendo ogni contatto con famigliari e amici.