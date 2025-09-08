Un bambino di quattro anni è caduto dal terzo piano di un’abitazione nel quartiere Tre Carrare Battisti, a Taranto. Secondo una prima ricostruzione, il minore sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e durante la caduta l’impatto sarebbe stato parzialmente attutito dai fili per stendere i panni presenti sui balconi sottostanti.

La presenza degli strumenti utili per asciugare la biancheria è risultata decisiva per attutire il volo del piccolo e salvargli la vita. Il piccolo è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Santissima Annunziata, dove i medici hanno riscontrato una frattura al bacino. Le sue condizioni non sono considerate gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.