Regionali, Schlein: “Noi in campo in tutte le regioni e la destra?”

"Stiamo ancora aspettando di sapere chi saranno gli sfidanti dei nostri candidati"
“Con la candidatura di Antonio Decaro possiamo dire di essere in campo in tutte le regioni che vanno al voto. Stiamo ancora aspettando di sapere dalla destra chi saranno gli sfidanti dei nostri candidati alla presidenza”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein lasciando il palco della festa dell’Unità di Bisceglie, dove Decaro ha annunciato la sua candidatura a presidente della Puglia. “Lo ringrazio per avere accettato e naturalmente avremo una coalizione progressista unita e compatta e uniti batteremo questa destre”

