Ultimo aggiornamento: 12:27

Furto da 200mila euro di merletti antichi al Museo Civico della Memoria e della Storia di Isernia

I ladri, secondo la prima ricostruzione, hanno infranto le teche in cui erano conservati i preziosi ricami, alcuni risalenti al '700, senza toccare gli oggetti bellici custoditi in un’altra sezione
Un furto è stato compiuto, probabilmente nella notte, al Museo Civico della Memoria e della Storia di Isernia. Sul posto al momento si trova la Polizia. Secondo quanto si apprende sarebbero stati rubati alcuni esemplari di antichi merletti lavorati a tombolo per un valore, stando a una prima stima, di circa 200mila euro.

I ladri, secondo la prima ricostruzione, hanno infranto le teche in cui erano conservati i preziosi ricami, alcuni risalenti al ‘700, senza toccare gli oggetti bellici custoditi in un’altra sezione. A dare l’allarme è stata questa mattina la custode al momento dell’apertura del Museo, in piazza celestino V. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi. Il tombolo è un manufatto di pregio realizzato con l’antica tecnica del merletto a fuselli, tradizione artigianale diffusa in Molise e in altre regioni italiane.

