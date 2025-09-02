Il mondo FQ

di Gaia Scacciavillani
Il ritocco di fatto azzera lo sconto a cui trattava l'offerta in Borsa, ma non aggiunge nessun premio agli azionisti di Mediobanca che lunedì valeva 20,70 euro contro i 20,77 del rilancio
Montepaschi cala l’asso su Mediobanca: 750 milioni in contanti per conquistare il fortino. Ma niente premio
Montepaschi alza la posta su Mediobanca e aggiunge 750 milioni di euro in contanti all’offerta tutta in azioni per conquistare il primo azionista delle Generali. Ma il totale messo sul piatto non offre ai soci di Piazzetta Cuccia nessun premio rispetto al prezzo di mercato dei titoli della banca d’affari. Lo ha deciso il cda della banca toscana che fa capo il ministero dell’Economia, a Francesco Gaetano Caltagirone, agli eredi di Leonardo del Vecchio e alla Bpm, che lunedì ha deliberato di aumentare l’offerta per Mediobanca aggiungendo una componente in contanti di 0,9 euro ad azione oltre alla parte in titoli.

Per effetto del rilancio in contanti, che costerà a Mps circa 750 milioni di euro, la valorizzazione delle azioni di Mediobanca sale a 20,776 euro, cioè 19,876 euro in azioni Mps ai prezzi del 29 agosto e appunto 0,9 euro in contanti. Il ritocco dell’ops, che si trasforma in opas, di fatto azzera lo sconto a cui trattava l’offerta del Monte in Borsa nelle ultime sedute, ma appunto non aggiunge nessun premio agli azionisti di Mediobanca che ai prezzi di lunedì 1 settembre avrebbero potuto vendere i loro titoli sul mercato a 20,70 euro l’uno.

