L'epicentro è stato localizzato tra Pozzuoli e Bacoli. L'evento delle 16.10 è stato preceduto da una scossa di magnitudo più bassa alle 11.27

Lo sciame sismico nei Campi Flegrei è ricominciato intorno alle 16.10 del 31 agosto. A quell’ora è stata rilevata dai sismografi e sentita dalla popolazione una scossa di magnitudo di 3.3 della scala Richter, rilevata a una profondità di appena 2 chilometri. L’epicentro è stato localizzato tra Pozzuoli e Bacoli. Il terremoto è stato avvertito anche nella zona occidentale di Napoli, che rientra nella così detta “caldera del Vesuvio“, la zona di depressione semicircolare nata dal crollo del Monte Somma, il vulcano che occupava l’area fino all’eruzione che distrusse Pompei nel 79 d.c..

Il Comune di Pozzuoli ha riportato la scossa in una nota: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 16:09 (UTC 14:09) del 31/08/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei”, aggiungendo che “in considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.

La scossa delle 16.10 ha seguito quella delle 11.27, la cui magnitudo era di 1.8 e che era stata registrata nell’area collinare di Pozzuoli, nella frazione di Cigliano. Un’altra scossa ancora è stata avvertita alle 16.37, molto simile a quella di una mezz’ora prima.