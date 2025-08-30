Proietti (Umbria) riceve la ministra degli Esteri della Palestina: “Deve essere riconosciuta” – Video

La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha incontrato a Perugia la ministra degli Affari esteri e degli espatriati dello Stato di Palestina Varsen Aghabekian. “Esponendo la bandiera della Palestina abbiamo dichiarato che l’Umbria la riconosce” ha detto la governatrice al termine del confronto. “Questa è una realtà che non può scomparire e deve essere riconosciuta – ha detto ancora Proietti – Perché c’è la dignità di un intero popolo dietro a questo gesto simbolico. Abbiamo parlato di pace, la rappresentante del governo palestinese parla di pace e questa è casa sua perché lo è delle donne e degli uomini costruttori di pace, a partire da San Francesco”.