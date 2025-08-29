Il mondo FQ

Pakistan, inondazioni in Punjab: vittime e 265.000 evacuati – Il video

Dal 26 giugno, le piogge monsoniche hanno causato complessivamente almeno 819 morti e 1.111 feriti in Pakistan
Oltre 1,46 milioni di persone sono state colpite dalle inondazioni in Punjab, dove le autorità pakistane hanno avvertito un ulteriore aumento del livello del fiume Ravi tra il 29 agosto e il 1° settembre a causa delle piogge intense a monte.

Secondo la Protezione civile provinciale, 17 persone hanno perso la vita e quasi 1.700 villaggi sono stati sommersi nei bacini del Sutlej, Ravi e Chenab. Più di 265.000 abitanti sono stati evacuati, mentre oltre 90.000 hanno ricevuto assistenza o rifugio. Il fiume Chenab è quello che ha provocato i danni maggiori, con oltre un milione di persone costrette a lasciare le proprie case. Gravi danni anche nei distretti di Bahawalnagar e Kasur, colpiti dalla piena del Sutlej. Dal 26 giugno, le piogge monsoniche hanno causato complessivamente almeno 819 morti e 1.111 feriti in Pakistan, ha riferito l’Autorità nazionale per la gestione dei disastri.

