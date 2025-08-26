Esordio vincente e convincente per l’Inter in Serie A. Al Meazza i nerazzurri travolgono il Torino con un netto 5-0, grazie ai gol di Alessandro Bastoni e Marcus Thuram nel primo tempo e di Lautaro Martinez, ancora Thuram e Bonny nella ripresa. Prova di forza dei padroni di casa che dominano in lungo e in largo la partita e regalano il miglior esordio possibile a Cristian Chivu alla prima in campionato sulla panchina nerazzurra. E proprio due degli attori della manita rifilata ai granata sono stati anche protagonisti davanti ai microfoni: Bastoni infatti ha rifilato una bella frecciatina a Thuram, seppur in un clima chiaramente scherzoso.

Il difensore, autore di un assist e di un gol, intervistato da Sky Sport insieme all’attaccante francese ha commentato così la scelta di premiarlo come Mvp del match: “Lui migliore in campo? Sono felice per Marcus che aveva scelto gli ultimi sei mesi della passata stagione di andare in vacanza… finalmente è tornato”. Poi Bastoni ha aggiunto: “Scherzi a parte, sono felice perché se lo merita, quest’anno ha lavorato tanto per la squadra”. Chiaramente una battuta, ma su un argomento delicato: in effetti il rendimento di Thuram da gennaio in poi era stato deficitario. E non si possono dimenticare gli screzi di fine stagione, quando nello scontro Lautaro-Calhanoglu era spuntato un like del francese alle parole del turco.

Ufficialmente è tutta acqua passata, tanto da scherzarci su. Nella pratica l’Inter dovrà dimostrare in campo di essersi lasciata alle spalle le scorie della passata stagione. E anche di questo argomento Bastoni ha voluto parlare: “Si parla di stagione fallimentare perché non abbiamo vinto niente, ma una squadra con un ciclo fallito non arriva in finale di Champions e seconda in Serie A – la stoccata del difensore – Significa che la squadra c’è, la voglia c’è, i nuovi ci hanno dato linfa”.