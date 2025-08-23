Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 13:47

Gaza, il report delle ong contro l’Idf: “Almeno 64 civili attaccati mentre cercavano aiuti”

di F. Q.
I risultati dell'indagine affermano che 25 di questi episodi si sono verificati vicino ai punti di distribuzione alimentare della Gaza humanitarian foundation
Gaza, il report delle ong contro l’Idf: “Almeno 64 civili attaccati mentre cercavano aiuti”
Icona dei commenti Commenti

Un’indagine congiunta condotta da Forensic Architecture, un gruppo di ricerca basato all’università Goldsmith di Londra, e dalla World Peace Foundation, affiliata a una università del Massachusetts, ha rilevato almeno 64 casi di civili palestinesi aggrediti dall’esercito israeliano (Idf) mentre cercavano aiuti a Gaza. Il rapporto, ripreso da Al Jazeera, afferma che 25 di questi episodi si sono verificati vicino ai punti di distribuzione alimentare della controversa Gaza humanitarian foundation (Ghf), la fondazione gestita da Stati Uniti e Israele a cui da maggio è stata affidato il monopolio della distribuzione di cibo nella Striscia.

Il rapporto afferma, inoltre, che i palestinesi sono costretti a camminare in media sei chilometri per raggiungere un punto di razionamento della Ghf. “A dispetto di consolidati principi umanitari che impongono che gli aiuti umanitari non vengano utilizzati impropriamente per fini militari o politici, Israele sta strumentalizzando gli aiuti“, affermano i ricercatori. L’Onu, la Croce rossa internazionale e diverse ong hanno già denunciato storture nell’operato della Ghf, con cui, per il sottosegretario agli Affari umanitari delle Nazioni unite Tom Fletcher, si “trasforma la fame in un’arma negoziale“.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione