La first lady turca Emine Erdogan ha chiesto alla sua omologa statunitense Melania Trump di riservare ai bambini palestinesi la stessa attenzione riservata a quelli in Ucraina. Melania Trump aveva infatti inviato a Vladimir Putin una lettera in cui invitava il presidente russo a proteggere i bambini, in particolare i circa 20mila ucraini che sarebbero stati rapiti durante i tre anni di guerra, iniziata il 24 febbraio del 2022. Adesso Emine Erdogan ha chiesto alla first lady americana di inviare una lettera al premier israeliano Benjamin Netanyahu per “chiedere la fine della crisi umanitaria a Gaza“, gesto definito una “responsabilità storica”. A riportarlo sono stati i media turchi.

“Come moglie di un leader, la sua sensibilità verso le vite perdute, le famiglie distrutte e i bambini resi orfani dalla guerra in Ucraina è un’iniziativa che ispira speranza – ha detto la moglie del presidente turco – sono fiduciosa che mostrerete questa sensibilità verso Gaza, dove 62.000 civili innocenti, tra cui 18.000 bambini, sono stati crudelmente uccisi in due anni, proprio come avete fatto per i 648 bambini ucraini vittime della guerra”. Emine Erdogan ha infatti sottolineato come, nella lettera inviata a Putin, Melania Trump abbia parlato del “diritto universale e innegabile di ogni bambino a crescere in un ambiente amorevole e sicuro”, a prescindere da “area geografica, etnia, gruppo religioso o ideologia”.

Le si chiede ora lo stesso sforzo per i bambini palestinesi che continuano a morire nella Striscia. “Dobbiamo unire le nostre voci e la nostra forza contro questo sistema distorto che considera la vita di alcuni bambini meno preziosa di quella di altri. Abbiamo il dovere di rispettare il diritto internazionale e i valori umani universali“, ha aggiunto Emine Erdogan. “Solo in questo modo possiamo restituire la gioia ai bambini privati del sorriso e immaginare la possibilità di una pace duratura nel mondo. Come madre, donna ed essere umano, condivido profondamente le emozioni della vostra lettera e spero che ispirerete la stessa speranza per i bambini di Gaza, in cerca di pace e conforto”, ha concluso.