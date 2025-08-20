Il nuovo acquisto nerazzurro è stato pagato 23 milioni di euro e nel pre-campionato ha convinto Chivu e i tifosi interisti con ottime prestazioni

“Quando l’Inter ti cerca, non ci pensi due volte. Qui volevo vivere il mio sogno da bambino. Appena firmato, ho messo sui social una foto fatta da piccolo in nerazzurro: era destino”. Così a La Gazzetta dello Sport Ange-Yoan Bonny, attaccante ex Parma di 21 anni che dopo una sola stagione in Serie A è stato pagato 23 milioni dall’Inter: “Sono solo numeri, non devono pesare. Non è il mio lavoro pensare al prezzo, ma sudare perché ho tantissimo da migliorare”. Un investimento importante, per un ragazzo che ha fatto vedere ottime cose nel pre-campionato e che Cristian Chivu ha già avuto a Parma nella passata stagione.

“Il rapporto con lui non è cambiato, è lo stesso mister di Parma, a un livello più alto, ma con uguali qualità. È diretto, esigente, onesto. Sono molto contento di averlo incrociato al momento giusto della carriera”, ha spiegato Bonny parlando proprio del nuovo allenatore dei nerazzurri. Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito e c’è ancora Taremi: la concorrenza in avanti è tanta. Bonny lo sa e non ha paura. “Sono molto carico e cercherò di prendere il mio spazio perché questo è solo l’inizio. Ma questo inizio mi piace…”.

Intanto si è ambientato nel migliore dei modi, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram che l’hanno preso “sotto la propria ala”. “Sia Lautaro che Thuram mi hanno detto due semplici cose, da fratelli maggiori: la prima, ‘divertiti’. La seconda, ‘cerca sempre la porta’, perché siamo attaccanti e veniamo valutati anche sui gol che facciamo”. Bonny è un classico ragazzo di 21 anni: nel tempo libero trascorre ore con gli amici, guarda diverse serie tv e ascolta musica. Prima di entrare in campo, in particolare, ascolta i Radiohead.

Ma ha anche una cantante italiana preferita: “Adoro Ornella Vanoni. La prima volta che l’ho ascoltata a casa del mio procuratore mi ha colpito quella voce, era così francese. È milanista? Che importa, quando ascolto L’appuntamento sento qualcosa di magico”.