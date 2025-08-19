Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:54

Imprenditore muore per encefalopatia da prioni, tra le ipotesi anche “mucca pazza” ma ci vorranno mesi per i test

di F. Q.
La conferma definitiva della causa richiederà ancora alcuni mesi, dopo l’esame neuropatologico sul cervello di Righetto e l’invio dei risultati all’Istituto superiore di sanità
Imprenditore muore per encefalopatia da prioni, tra le ipotesi anche “mucca pazza” ma ci vorranno mesi per i test
Icona dei commenti Commenti

Ci vorranno mesi per determinare se l’encefalopatia da prioni che ucciso Edoardo Righetto, imprenditore di 61 anni, sia stata provocata dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob che negli anni scorsi abbiamo conosciuto come morbo della mucca pazza. Righetto era ricoverato da tre giorni nell’ospedale di Padova dopo una grave crisi respiratoria avvenuta il 9 agosto. In considerazione che la causa del decesso è una malattia neurodegenerativa rara che colpisce circa 1-2 persone su un milione all’anno, sono stati decisi tutti gli esami per capire che se la malattia possa essere stata provocata dall’ingestione di carne contaminata.

La malattia può essere anche di origine genetica o, più raramente, legate a interventi chirurgici con strumenti contaminati. La conferma definitiva della causa richiederà ancora alcuni mesi, dopo l’esame neuropatologico sul cervello di Righetto e l’invio dei risultati all’Istituto superiore di sanità. Analisi preliminari erano già state effettuate su tampone nasale e liquor cerebrospinale al Policlinico universitario Giambattista Rossi di Verona.

I primi sintomi della malattia – per cui non esistono cure anche se esistono farmaci che possono alleviare alcuni dei sintomi – erano comparsi circa un anno fa, con dolori a un piede e difficoltà motorie, seguiti da episodi di perdita temporanea di memoria e problemi di controllo sul lato destro del corpo tra novembre e dicembre dell’anno scorso. A luglio di quest’anno, i medici della Neurologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova hanno diagnosticato l’encefalopatia da prioni, stimando una prognosi di massimo due mesi di vita.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione