Le riprese aeree fornite dall’Aeronautica Militare spagnola mostrano enormi nuvole di fumo provenienti da uno dei più grandi incendi del Paese. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha avvertito che “restano ore difficili” nella lotta contro gli incendi boschivi che hanno devastato una vastissima area, nonostante il calo delle temperature. Intanto i vigili del fuoco sono impegnati in operazioni di contenimento degli incendi ad Abedes, nella regione nord-occidentale della Galizia. Hanno combattuto nell’ultimo periodo con oltre 20 grandi incendi boschivi che imperversavano nell’ovest del Paese, dove, secondo le autorità, un’area record è già stata bruciata