Pretendere che sia Tel Aviv a concedere la pace è come chiedere a un carceriere di liberare i prigionieri

di Claudio Carli

Da decenni, la questione palestinese è un groviglio di violenza, oppressione e fallimenti diplomatici. Israele continua a espandere gli insediamenti illegali nei Territori Occupati, mentre Gaza vive sotto un blocco disumano. Le risoluzioni Onu vengono ignorate, i negoziati falliscono, e la comunità internazionale si limita a sterili condanne. Intanto, la radicalizzazione cresce, alimentando gruppi come Hamas.

Se vogliamo davvero spezzare questo ciclo, è tempo di agire concretamente: un’occupazione militare internazionale della Palestina, sotto mandato Onu, per porre fine all’occupazione israeliana e garantire ai palestinesi libertà e autodeterminazione.

Perché un’occupazione militare? Perché è l’unica opzione rimasta. L’Occidente ha già usato la forza in nome della “pace” e della “democrazia” in numerosi contesti:

– Kosovo (1999): la Nato intervenne per fermare il genocidio serbo, imponendo un protettorato che portò all’indipendenza kosovara.

– Afghanistan (2001): invaso per abbattere i Talebani (poi fallito, ma con un obiettivo iniziale “umanitario”).

– Iraq (2003): giustificato con la scusa delle armi di distruzione di massa, ma venduto come “liberazione”.

– Libia (2011): intervento Nato per proteggere i civili, poi sfociato nel caos.

Se abbiamo invaso questi Paesi in nome dei diritti umani, perché non farlo in Palestina, dove l’apartheid e l’occupazione sono documentati da anni? Israele non può essere il garante della pace: è parte in causa. Israele controlla militarmente la Cisgiordania, strangola Gaza e ignora il diritto internazionale. Pretendere che sia Tel Aviv a concedere la pace è come chiedere a un carceriere di liberare i prigionieri. Serve un intervento esterno che:

– Smantelli gli insediamenti illegali (riconosciuti tali anche dall’Onu).

– Impedisca la pulizia etnica di quartieri come Sheikh Jarrah.

– Garantisca libere elezioni in Palestina, senza il ricatto di Hamas o dell’Anp.

– Assicuri lo sviluppo economico di Gaza, finora ridotta a una prigione a cielo aperto.

Così si evita il terrorismo, non lo si alimenta. La retorica israeliana dipinge Hamas come “mostri irrazionali”, ma dimentica che il terrorismo nasce dall’oppressione. Se i palestinesi avessero una vita dignitosa, un lavoro, una speranza, il reclutamento jihadista crollerebbe. L’Afghanistan ha dimostrato che i bombardamenti non eliminano il terrorismo, ma lo rafforzano. In Palestina, invece di finanziare l’esercito israeliano (3,8 miliardi di dollari l’anno dagli Usa), l’Occidente dovrebbe investire in scuole, ospedali e infrastrutture, ma sotto protezione internazionale.

Obiezioni? Le abbiamo già smontate in altri scenari:

“L’occupazione militare è immorale”: E allora Kosovo e Iraq?

“Israele ha diritto alla sicurezza“: nessuno lo nega, ma non può essere costruita sull’apartheid.

“I palestinesi non sono pronti per autogovernarsi”: Argomento razzista, usato anche per gli africani sotto colonialismo.

Conclusione: Basta ipocrisia, serve coraggio. Se l’Occidente ha davvero a cuore i diritti umani, deve smetterla con i doppi standard. Abbiamo occupato mezza Asia e Medio Oriente in nome della democrazia, ma quando si tratta di Palestina, tutti tacciono. Un intervento militare internazionale non sarebbe una guerra, ma l’unica via per una pace giusta. Altrimenti, tra vent’anni, parleremo ancora di bambini uccisi e attentati, mentre i leader fingeranno di non capire perché.

La Palestina merita di vivere. E noi abbiamo il dovere di agire.

