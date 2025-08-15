Il mondo FQ

Etna, nuova colata lavica: le immagini ravvicinate girate ad alta quota

di Local Team per Il Fatto
Le immagini ravvicinate girate ad alta quota della nuova colata lavica che si è sviluppata nella serata di giovedì 14 agosto, in concomitanza con l’intensa attività esplosiva registrata al Cratere di Sud-Est dell’Etna.

