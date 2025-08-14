Il cane era disperso dal 7 agosto scorso: trovato in un crepaccio. Per cercarlo si era mobilitato anche il soccorso alpino

Dopo i vari appelli lanciati via social dal proprietario per cercare di rintracciarlo, è stato trovato morto Switch, border collie “alpinista” di sei anni e mezzo, campione italiano di agility. Il è morto dopo una caduta dalla cresta della Levanna Centrale, sulle Alpi Graie. Un volo terminato in un crepaccio del ghiacciaio di Nel.

Il cane era scomparso il 7 agosto e da allora il suo padrone Luca Campanale, compagno di vita ed escursioni, lo aveva cercato in modo disperato: appelli social, giri nella zona, ricerca di esperti, supporto del soccorso alpino, utilizzo di elicotteri e droni. Tutto il possibile per cercare Switch, che di quelle montagne aveva fatto casa sua.

Dopo una settimana di ricerche, però, la triste notizia: il corpo di Switch è stato ritrovato la mattina del 14 agosto, riconosciuto dall’alto durante un sorvolo con un elicottero privato. A dare la notizia lo stesso Campanale dal suo profilo Facebook con una foto dove tiene il cane sulle spalle, immerso nel verde dei boschi dove erano soliti passeggiare. Nella didascalia solo “rip Switch” e tre emoji, tra cui un arcobaleno, come il ponte che i cani attraversano con la morte

Foto Facebook Luca Cloud Campanale