Rapinano 89enne a Milano, due 19enni incastrati dalle telecamere: il video dell’aggressione

Uno dei due giovani gli ha strappato con violenza la collana che indossava
La polizia di Milano ha eseguito un fermo di indiziato di delitto per la rapina aggravata in concorso commessa da due cittadini egiziani di 19 anni ai danni di un anziano. Sabato 9, poco dopo le ore 9.30, mentre un anziano signore milanese di 89 anni camminava lungo via Neera, due giovani gli si sono avvicinati alle spalle: uno dei due ha portato la mano in prossimità della nuca dell’uomo e gli ha strappato con violenza la collana che indossava, causandogli vistosi segni sul collo, prima di darsi alla fuga con il complice facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti, subito intervenuti, hanno verificato le condizioni di salute dell’uomo che ha dichiarato di non aver bisogno di personale medico prime di fornire loro la descrizione della rapina subita. Subito acquisite e visionate numerose immagini delle telecamere di videosorveglianza i poliziotti hanno individuato i due 19enni ritenuti responsabili della rapina.

