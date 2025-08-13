Sequenze di archivio di Gaza City, nel nord della Striscia, ci permettono di vedere com’era prima e com’è oggi, dopo l’inizio della guerra il 7 ottobre 2023. L’8 agosto, il gabinetto di sicurezza israeliano ha dato il via libera al piano del primo ministro Benjamin Netanyahu per un’ampia operazione militare volta a prendere il controllo di Gaza City. La decisione ha suscitato dure reazioni e condanne da parte di governi e organizzazioni internazionali.