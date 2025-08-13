La situazione sanitaria a Gaza peggiora di giorno in giorno. I continui bombardamenti, la carestia e la proliferazione di epidemie stanno portando al collasso il sistema sanitario. Dopo quasi due anni di invasione militare israeliana, uno dei pochi servizi di microbiologia funzionanti nella Striscia è il piccolo laboratorio nell’ospedale arabo Al-Ahli di Gaza City, alimentato principalmente da generatori diesel e inverter con batteria. È da questo presidio rimasto parzialmente operativo che arriva la mappa dei super batteri che imperversano nell’area. L’analisi, pubblicata su The Lancet infectious diseases, è una fotografia del dramma di vivere in una situazione di conflitto continua: due terzi dei campioni prelevati dai pazienti di Gaza (quasi il 67%) sono multifarmaco–resistenti.

“Il modello che osserviamo – ragionano gli autori – è in qualche modo simile al panorama della resistenza antimicrobica già mappato a Gaza”. Una sintesi ventennale di 29 indagini primarie dagli ospedali di Gaza (2002-21) “ha evidenziato quanto fosse radicata la crisi della resistenza antimicrobica anche prima dell’invasione”. Ciò che è cambiato, affermano gli esperti (ricercatori di Islamic University di Gaza e Al-Ahli Arab Hospital di Gaza City con un collega affiliato a realtà Usa), “è la portata e il contesto clinico del collasso del sistema sanitario: l’ospedale arabo Al-Ahli ha dovuto gestire un numero crescente di ricoveri giornalieri con poco liquido di irrigazione sterile”, gli operatori hanno dovuto curare “ferite rimaste scoperte per giorni“, hanno fatto i conti con “interruzioni di corrente in sala operatoria e solo donazioni occasionali di antibiotici ad ampio spettro. Anche l’accoglienza a lungo termine delle famiglie sfollate fuori dall’ospedale potrebbe aver contribuito alla trasmissione di malattie infettive“.

E tutto questo è un rischio. “Se la protezione delle strutture sanitarie palestinesi, dei canali di approvvigionamento di antibiotici e dei laboratori funzionanti non verrà garantita al più presto – osservano gli autori dell’analisi – gli organismi resistenti qui documentati probabilmente si diffonderanno ben oltre i confini di Gaza“. L’analisi condotta sui campioni prelevati da pazienti della struttura di Gaza ha delle limitazioni, puntualizzano i ricercatori. Ma il suo valore sta nel fatto che questi “sono tra i pochi dati di laboratorio contemporanei disponibili da Gaza”. La struttura sanitaria Al-Ahli, che ha curato “un gran numero di feriti traumatizzati nonostante i frequenti attacchi aerei nei due governatorati settentrionali della Striscia di Gaza”. L’ospedale è anche stato evacuato per alcuni periodi tra un attacco aereo e l’altro. L’analisi che ha mappato i super batteri si basa sull’esame di tutti i campioni raccolti e processati dai reparti ospedalieri o dal pronto soccorso tra l’1 novembre 2023 e il 31 agosto 2024. In totale, 1.317 campioni primari, il 67,3% (886) dei quali proveniva da tamponi di ferita, il 28,2% (372) da campioni di urina e il 4,5% (59) da altre tipologie (inclusi fluidi sterili).

Una crescita batterica è stata osservata in 982 campioni (74,6%), 746 di questi (76%) provenivano da materiale di ferite, “riflettendo l‘enorme carico di traumi balistici e da schiacciamento“. Quali batteri erano più frequenti? Ha predominato Pseudomonas aeruginosa, a seguire lo stafilococco aureo, Klebsiella ed Escherichia coli. “Abbiamo riscontrato un’elevata resistenza tra gli isolati di Enterobacterales, con oltre il 90% di isolati di ferite resistenti ad amoxicillina-clavulanato, cefuroxima e cefotaxima. E questi sono solo alcuni dei dati riportati nelle analisi. “La comunità medica internazionale – scrivono gli autori – ha il dovere di agire e rispondere a questa crisi“. “Senza cessate il fuoco, il carico di infezioni aumenterà ulteriormente“, considerata l’ondata di traumi che si gestiscono quotidianamente e gli attacchi “a ospedali, laboratori e impianti di desalinizzazione dell’acqua”. I laboratori ancora esistenti, si legge nel documento, “dovrebbero essere stabilizzati”, “le restrizioni all’ingresso di forniture mediche essenziali devono essere revocate. Infine, la fornitura di farmaci dovrebbe essere coordinata tra le agenzie umanitarie e i donatori, magari attraverso l’Organizzazione mondiale della sanità in modo che la risposta antimicrobica sia adattata alle esigenze documentate degli ospedali”.